Efectivos aseguraron en un tractocamión mil 201 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína.

Un cargamento con más de mil paquetes con posible cocaína fue asegurado por autoridades federales en un punto de inspección en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En esta acción también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de Justicia de la República (FGR).

Los efectivos notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja de un tractocamión, por lo que le realizaron una revisión minuciosa.

Tras el chequeó, hallaron mil 201 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína.

El conductor de la unidad fue detenido y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, e integrará la carpeta de investigación del caso.