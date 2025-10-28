Destacó que estas acciones fortalecen la estrategia de seguridad y contribuyen a mantener comunidades más seguras en Sonora.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó sobre el aseguramiento de un número importante de armas largas en Ciudad Obregón, como parte de las acciones coordinadas entre corporaciones policiacas que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

Operativo conjunto

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario estatal destacó que el decomiso fue resultado del trabajo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno, en el marco de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

"Seguimos avanzando con resultados en seguridad. Gracias al trabajo coordinado entre las distintas corporaciones policiacas, hoy logramos un importante aseguramiento de armas largas en Ciudad Obregón” , expresó.

Aunque no se detalló el número exacto ni el tipo de armamento incautado, Durazo Montaño subrayó que este tipo de resultados refuerzan la estrategia de seguridad en Sonora.

“Calles más seguras”

El gobernador aseguró que estas acciones contribuyen a generar entornos más tranquilos y proteger a la ciudadanía de la violencia armada.

“Estos resultados fortalecen la estrategia de seguridad y se traducen en calles más seguras y comunidades más tranquilas” , añadió.

Finalmente, el mandatario reconoció el esfuerzo de las instituciones que participan en la Mesa Estatal de Seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y corporaciones municipales.

“Su esfuerzo diario contribuye a construir la paz que las y los sonorenses merecen” , puntualizó.



