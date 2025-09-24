Un hombre identificado como Carlos Alberto N. resultó gravemente herido tras ser arrollado por un tren en Santa Ana.

La noche del 23 de septiembre, un hombre identificado como Carlos Alberto N. fue arrollado por un tren en las inmediaciones de las vías que cruzan el municipio de Santa Ana, Sonora.

De acuerdo con el comisario Eduardo Urquijo Chávez, el impacto fue de gran fuerza y el afectado sufrió una fractura expuesta, lo que requirió atención médica de urgencia.

La Policía Municipal acudió primero al lugar para brindar los primeros auxilios, mientras que paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de trasladar al lesionado a un hospital en Magdalena, donde recibe atención especializada.

Autoridades locales señalaron que la rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para salvar la vida del afectado.

Reacciones de la comunidad

Vecinos que presenciaron el accidente expresaron su preocupación por la seguridad en la zona. “El desarmador no perdona”, comentó un testigo, al advertir sobre los riesgos que representan las vías ferroviarias en el municipio.

La comunidad de Santa Ana manifestó solidaridad con la víctima y su familia, además de pedir medidas de prevención para evitar futuros incidentes.

El accidente reavivó el debate sobre la seguridad en cruces ferroviarios de la región. Autoridades y residentes buscan establecer acciones conjuntas para reducir riesgos y generar mayor conciencia en la población sobre la importancia de extremar precauciones cerca de las vías.