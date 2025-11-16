Durazo informó que esta estrategia contempla la aplicación de cerca de un millón de dosis, destinadas a niñas y niños de seis a 59 meses, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades entre cinco y 59 años.

Para reducir riesgos ante el aumento esperado de enfermedades respiratorias durante el invierno, el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha la jornada estatal de vacunación contra la influenza, COVID-19 y neumococo, e invitó a la ciudadanía a acudir cuanto antes a protegerse en los centros de salud.

Durazo informó que esta estrategia contempla la aplicación de cerca de un millón de dosis, destinadas a niñas y niños de seis a 59 meses, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades entre cinco y 59 años.

El mandatario subrayó que la participación de las familias será clave para lograr una amplia cobertura, por lo que pidió aprovechar tanto las unidades médicas como las brigadas itinerantes que llegarán a comunidades rurales, ejidos, rancherías, colonias, campos agrícolas y albergues.

Con esta campaña, el Gobierno de Sonora reiteró que anticiparse a la temporada invernal es la mejor herramienta de prevención, pues vacunarse a tiempo disminuye el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos por influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios.