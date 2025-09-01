El gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso de continuar el fortalecimiento de la educación y destacó la inversión más alta en la historia de Sonora que asciende a los ocho mil 634.5 millones de pesos en lo que va de su administración estatal.

Este día inicia el ciclo escolar 2025-2026 y regresan a clases 440 mil estudiantes de nivel básico en tres mil 115 escuelas públicas y 60 mil en 885 planteles particulares en Sonora.

En materia de uniformes escolares, el mandatario estatal indicó que para este ciclo se destinaron 316 millones de pesos para beneficiar a más de 440 mil estudiantes de nivel básico, cumpliendo con la entrega en tiempo y forma, antes del inicio de clases.

Recordó que se han distribuido de manera gratuita un millón 782 mil 191 paquetes de uniformes en los 72 municipios del estado, con una inversión acumulada de mil 384 millones de pesos durante su administración.

Además, este año se destinaron 81 millones de pesos para la entrega de tabletas electrónicas y 30 millones para la adquisición de útiles escolares, con prioridad en escuelas migrantes y zonas vulnerables.

Además, resaltó que Sonora tiene el presupuesto de becas más grande de su historia, con un recurso aplicado de más de dos mil 666 millones de pesos durante los últimos cuatro años. Se han entregado 468 mil 831 becas a estudiantes de todos los niveles educativos, garantizando que más jóvenes puedan continuar sus estudios en las mejores condiciones posibles.

También se distribuyen más de tres millones de libros de texto gratuitos para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y educación especial.

Durante el receso escolar se recibieron tres millones 373 mil ejemplares en los almacenes regionales, mismos que fueron entregados a las supervisiones escolares para garantizar que cada estudiante cuente con sus materiales a partir del 1 de septiembre.