En Sesión Ordinaria, la diputada Rebeca Irene Silva de Nueva Alianza Sonora (NAS) dio lectura al decreto en el que se establece la revocación de mandato de la síndica de Villa Hidalgo, Claudia Cecilia Del Cid, tras su fallecimiento.

Tras el fallecimiento de Claudia Cecilia Del Cid Higuera, síndica propietaria del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, el Congreso del Estado de Sonora aprobó este jueves su revocación de mandato.

En Sesión Ordinaria, la diputada Rebeca Irene Silva de Nueva Alianza Sonora (NAS) dio lectura al decreto en el que se establece la revocación y se requiere a la suplente, Mirna Jesusita Moreno Carranza, para asumir el cargo por el resto del periodo 2024-2027.

Turnan a comisiones iniciativas en materia de turismo, tránsito y obligaciones alimentarias

Por su parte, Rubén Refugio González Aguayo del Partido del Trabajo (PT) y Fermín Trujillo Fuentes de NAS dieron lectura al exhorto a los ayuntamientos de Arizpe y Cananea con el fin de que soliciten su incorporación al programa 'Tesoros de Sonora', fortalezcan la promoción turística y preserven el legado cultural e histórico de sus demarcaciones.

Ernestina Castro Valenzuela, diputada de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Turismo de Sonora y establecer obligaciones para que los prestadores de servicios de hospedaje prevengan, detecten y denuncien casos de turismo sexual o trata de niñas, niños y adolescentes, capaciten a su personal y verifiquen el parentesco o tutela al momento de hospedar a menores de edad.

La diputada del Verde, Claudia Zulema Bours Corral, propuso modificar la Ley de Tránsito para prohibir categóricamente que menores de 18 años conduzcan motocicletas y vehículos similares, aun con autorización de padres o madres, ante el alto índice de accidentes en el sur del estado, y obligar a la realización de campañas de educación vial permanentes.

Mientras que Alejandra López Noriega presentó una reforma integral a diversas leyes estatales para fortalecer las sanciones por incumplimiento de obligaciones alimentarias, garantizando el derecho a la alimentación, mediante la ampliación de las sanciones para las personas deudoras, la creación de un portal de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, entre otras medidas.

Posicionamientos

En el marco del Mes de la Vivienda, la diputada morenista Elia Sahara Sallard Hernández presentó un posicionamiento, mientras que, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) dio lectura a una postura.