La reforma tiene como propósito fortalecer las facultades de la Secretaría de Hacienda para actuar como víctima en delitos fiscales y endurecer las sanciones por defraudación, a fin de proteger las finanzas públicas.

Durante Sesión Ordinaria de este martes, el Congreso del Estado Sonora aprobó reformas al Código Fiscal para combatir la evasión y el fraude fiscal.

Elia Sallard Hernández, diputada de Morena, presentó ante el Pleno una reforma al Código Fiscal del Estado de Sonora, con el propósito de armonizarlo con la legislación federal, fortalecer las facultades de la Secretaría de Hacienda para actuar como víctima en delitos fiscales y endurecer las sanciones por defraudación, a fin de proteger las finanzas públicas.

Impulso de microempresas juveniles

La diputada Alejandra López Noriega presentó la iniciativa de Ley para el Fomento Tecnológico y Crecimiento de Microempresas Juveniles, que busca estimular el desarrollo de las empresas dirigidas por jóvenes sonorenses mediante la incorporación de tecnología, innovación y digitalización, así como la creación de un fondo estatal, incentivos fiscales, entre otras medidas.

Cohabitación forzada de menores

Deni Gastélum Barreras, de Morena, planteó la iniciativa de reforma al Código Penal local con el objetivo de tipificar el delito de cohabitación forzada de menores, a fin de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y armonizar la legislación estatal con la federal.

Gabinete Juvenil

Por su parte, el legislador petista René Edmundo García Rojo propuso reformar la Ley de las Juventudes del Estado de Sonora para crear el Gabinete Juvenil, un órgano consultivo adscrito al Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) que promoverá la participación, liderazgo e inclusión de jóvenes de 18 a 29 años dentro del Poder Ejecutivo estatal.

Finalmente, el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez del PAN presentó un posicionamiento sobre la quema clandestina de basura en San Luis Río Colorado, mientras que la diputada perredista Ana Gabriela Tapia Fonllem expresó su postura sobre la necesidad de atender la crisis del campo mexicano y sonorense.