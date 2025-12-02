La diputada morenista Elia Sallard Hernández, presidenta de la comisión dictaminadora, destacó que este presupuesto no contempla aumentos de impuestos.

Este martes fue aprobado en comisiones del Congreso del Estado el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 enviado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La diputada morenista Elia Sallard Hernández, presidenta de la comisión dictaminadora, destacó que este presupuesto no contempla aumentos de impuestos y está orientado a fortalecer áreas como programas sociales, educación, vivienda, justicia, obras de agua potable e infraestructura, entre otros rubros.

Por su parte, Omar Del Valle Colosio reconoció el trabajo del equipo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora y destacó la claridad de las prioridades presupuestales.

La diputada Alejandra López Noriega, al respaldar el paquete presupuestal, subrayó la necesidad de haber realizado mesas de trabajo previas para analizarlo con mayor profundidad.

Mientras que la diputada emecista Gabriela Félix Bojórquez fijó su postura en contra al señalar incrementos en diversos impuestos ya existentes, además de la falta de recursos suficientes para Protección Civil y el Poder Judicia.

En la misma sesión, la comisión aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal que modifica diversas disposiciones fiscales.

La propuesta actualiza el Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Control Vehicular y la Ley que Regula la Operación y Funcionamiento de Establecimientos Dedicados a la Fabricación, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico.

Los proyectos avalados serán turnados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) para que sean incluidos en el orden del día de una próxima sesión.