De la revisión de la Hacienda Pública Estatal 2024 resultó en la aprobación de las cuentas de 77 entes. De la Cuenta Pública de los Municipios se aprobaron las cuentas de 60 ayuntamientos.

El Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó, por mayoría, los informes de resultados de la revisión de la cuenta pública estatal y de 60 ayuntamientos, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024, mientras que 12 no fueron aprobados.

Durante Sesión Ordinaria de este martes, el diputado morenista Sebastián Antonio Orduño Fragoza, presidente de la Comisión de Fiscalización, dio inicio a la lectura del acuerdo relativo al Informe de Resultados presentado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), sobre la calificación de la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora 2024.

De la revisión, resultó la aprobación de las cuentas de 77 entes, entre ellos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, diversas secretarías, institutos, organismos autónomos, universidades y fideicomisos.

Seis entidades no fueron aprobadas: Comisión Estatal del Agua (CEA), Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES), Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores, así como las universidades tecnológicas de Guaymas y Nogales.

Mayoría destaca estabilidad financiera del Gobierno de la 4T

Como parte de los posicionamientos, legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT, NAS y PES, presentaron posicionamientos en los que destacaron la estabilidad financiera, la transparencia en el manejo de los recursos y los avances de la Cuarta Transformación en la entidad.

Mientras que los grupos de oposición como el PRI, MC, PRD, PAN señalaron que la cuenta pública del estado no acredita las inversiones de los recursos públicos en muchos de los rubros y coincidieron en la necesidad de fortalecer al ISAF, para que pueda analizar con mayor detalle las finanzas estatales y municipales.

La diputada Alejandra López Noriega expuso la importancia de garantizar que cada peso se traduzca en resultados concretos que beneficien a la ciudadanía y fortalezcan la confianza en las instituciones.

Finalmente, se presentó el Informe del ISAF sobre la Cuenta Pública de los Municipios 2024, aprobando las cuentas de 60 ayuntamientos, entre ellos Hermosillo, Cajeme y Nogales, solamente 12 municipios no fueron aprobados: Arizpe, Bacerac, Bácum, Baviácora, Benito Juárez, Cumpas, Naco, Nacozari de García, Oquitoa, Sáric, Tubutama y Yécora.