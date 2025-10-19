Desde los primeros momentos posterior al siniestro, el Gobierno de Sonora ha implementado acciones interinstitucionales para brindar apoyo a las familias de las víctimas que dejó el trágico accidente carretero en tramo Guaymas-Hermosillo el pasado viernes.

A partir de las primeras horas del siniestro, se conformaron ocho equipos multidisciplinarios que realizaron el traslado simultáneo de las personas lesionadas a siete hospitales y clínicas del estado.

Contacto directo y acompañamiento

Fue designado un equipo adicional para brindar acompañamiento y atención a las familias de las personas fallecidas en el Servicio Médico Forense (Semefo), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes).

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav) estableció contacto directo con las personas lesionadas, a fin de mantener comunicación constante con sus familiares y garantizar una atención oportuna y profesional.

Se ha brindado acompañamiento integral, asesoría jurídica y apoyo psicológico a la familia de la menor de ocho años que perdió la vida, y de su madre, María Elena M.P y sus hijos de 13 y 11 años que resultaron lesionados.

Aunado a ello, se informó que los familiares serán alojados en el albergue del Hospital General del Estado.

Identificación de víctimas y contacto directo para recibir información oficial

A través de la Fiscalía de Sonora, se logró identificar y reconocer a todas las víctimas. Se asignó asesoría legal especializada a los familiares de las personas fallecidas para acompañarlos en la presentación de las denuncias correspondientes.

Fue asignada una línea de contacto directa para que las familias puedan recibir información oficial y actualizada por parte de las autoridades.

También los equipos de la Ceeav realizaron el levantamiento de información de personas no localizadas y de aquellas que llegaron por sus propios medios a hospitales, con el fin de incorporarlas al registro de atención integral.

Será a través de la Ceeav que se seguirá dando puntual seguimiento a cada caso, garantizando una atención humana, continua y con perspectiva de Derechos Humanos.