El alcalde Arturo Duarte agradeció al gobernador Alfonso Durazo y al presidente Juan Gim Nogales por la solidaridad.

La tormenta del 26 de septiembre que afectó a Magdalena de Kino dejó daños severos en varias colonias, lo que generó la movilización de distintas autoridades. Como parte de la respuesta, la titular de Protección Civil Municipal de Nogales, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, acudió a la localidad para entregar apoyo preventivo y de resguardo.

El respaldo enviado por Nogales, bajo la instrucción del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, incluyó material para la protección de viviendas y para prevenir nuevas inundaciones. La colaboración fue destacada por el alcalde de Magdalena, Arturo Duarte Valdez, quien agradeció también el apoyo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y de la Protección Civil Estatal.

Reconocimiento a la respuesta conjunta

“ La respuesta a la emergencia ha sido un esfuerzo conjunto de servidores públicos, cuerpos de emergencia, seguridad y ciudadanos que han trabajado incansablemente para atender a las familias afectadas y mitigar los daños ”, expresó Duarte Valdez.

Por su parte, la funcionaria nogalense Julia Ochoa subrayó que el trabajo coordinado entre municipios es clave para superar contingencias y proteger a la población.

Situación aún crítica en Magdalena de Kino

Aunque el apoyo ha permitido reducir riesgos inmediatos, la situación en algunas zonas de Magdalena sigue siendo delicada. El llamado de las autoridades es mantener la solidaridad y continuar sumando esfuerzos para avanzar en la recuperación y reconstrucción de la región.