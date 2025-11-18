El costo total para los profesionales del derecho afiliados a la Barra Sonorense será de 20 mil pesos, mientras que quienes no formen parte de la organización o no estén al corriente en sus cuotas pagarán 25 mil pesos. A ello se suma una inscripción de cinco mil pesos.

La Barra Sonorense de Abogados (BSA) dio a conocer la Especialidad del Posgrado en Derechos de la Infancia y Justicia Familiar, la convocatoria ya se encuentra disponible y las clases iniciarán el 26 de enero del 2026.

José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, explicó que la creación de esta Especialidad responde a la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2023, el cual establece en su artículo 666 que todos los operadores jurídicos que participen en juicios donde estén en juego los intereses de niñas, niños y adolescentes deben contar con una formación especializada.

"En razón de esa situación la Barra Sonorense de Abogados inicio con la confirmación de un programa educativo pendiente de alcanzar la posibilidad de llevar a cabo una especialidad de esta naturaleza, el conformar el programa educativo nos llevó prácticamente un año" , expresó.

El posgrado tendrá la duración de un año, las clases comenzarán el 26 de enero de 2026 y culminarán el 26 de enero de 2027. Las clases se impartirán cada dos semanas durante viernes y sábado. Los viernes las clases se impartirá de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

El costo total para los profesionales del derecho afiliados a la Barra Sonorense será de 20 mil pesos, mientras que quienes no formen parte de la organización o no estén al corriente en sus cuotas pagarán 25 mil pesos. A ello se suma una inscripción de cinco mil pesos.

Como opción de pago, se permitirá cubrir el 50 por ciento al momento de la inscripción y el otro 50 a más tardar en junio de 2026. El periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los requisitos incluyen contar con título y cédula profesional, además de presentar un currículum vitae.

Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Barra Sonorense de Abogados, comunicarse al correo barrasonorense1@gmail.com o llamar al número 662 761 84 11.