Instan establecer propósitos factibles

La especialista destacó que una de las razones por las cuales las personas experimentan dificultades para alcanzar sus metas radica en la pérdida gradual de motivación con el tiempo, principalmente porque establecen objetivos demasiado grandes sin considerar el proceso necesario para lograrlos.

Con la intención de fijar propósitos de Año Nuevo alcanzables, la psicóloga clínica Lilian Dalhi Sotelo Durazo compartió algunos ejemplos.

"Es importante establecer los pasos para llegar a cumplir ese propósito, seccionarlo en metas a corto, mediano y largo plazo puede ayudarnos a hacer esos avances observables, y medibles”, compartió.

Asimismo, recomendó monitorear el progreso, así como recompensar los pequeños logros y rodearse de personas que brinden apoyo y aliento.

Ser selectivos

En cuanto a la comunicación de los propósitos a otras personas, Sotelo Durazo aconsejó ser selectivo al elegir con quiénes compartirlos, buscando el respaldo de individuos que inspiren y motiven.

"Es importante identificar las conductas que deseas cambiar y cuáles de ellas pueden o no ayudarte en tu proceso. Sí creemos que no podemos solos es muy válido pedir ayuda a un profesional de la salud mental, porque muchas veces esas situaciones internas no nos permiten avanzar", señaló.

La terapeuta instó a establecer metas específicas que se ajusten mejor a la persona, comenzando siempre desde lo más pequeño hasta lo más grande.