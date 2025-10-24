Diputados y autoridades estatales y federales analizan la construcción de la presa Puerta del Sol y otras obras del Plan Hídrico Estatal

Las comisiones unidas del Agua y Especial del Río Sonora se reunieron con autoridades estatales y federales para revisar el Plan Hídrico Estatal, un proyecto que contempla la construcción de diversas obras con el objetivo de garantizar el suministro de agua durante todo el año, tanto para las comunidades como para el sector agrícola de la región del río Sonora y la ciudad de Hermosillo.

Objetivo del Plan Hídrico

El diputado Omar Francisco Del Valle Colosio (PVEM), presidente de la Comisión del Agua, explicó que la reunión buscó analizar los beneficios del plan para distintas regiones del estado, enfocándose en la mejora en la captación, uso y distribución del agua, apoyando el desarrollo comunitario y las actividades productivas.

A su lado, Fermín Trujillo Fuentes (NAS), presidente de la Comisión Especial del Río Sonora, destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para asegurar que las obras cumplan con las necesidades de la población y del sector agrícola.

La presa Puerta del Sol: clave para el suministro de agua

Durante su participación, Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno, señaló que la presa Puerta del Sol es una pieza central del plan, diseñada para garantizar el acceso al agua, el bienestar y el desarrollo sustentable en la región del río Sonora y en Hermosillo. Según Salazar Razo, la obra se implementará considerando estrategias de largo plazo y la opinión de la población.

Por su parte, Rodolfo Castro Valdez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Ariel Monge Martínez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), presentaron los detalles técnicos del proyecto y los beneficios esperados para la región, incluyendo mayor disponibilidad de agua y seguridad hídrica para las actividades agrícolas.

Participación de legisladores y comunidad

El encuentro contó también con la presencia de las diputadas Rosángela Amairany Peña Escalante (PES), Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) e Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI), así como los diputados Raúl González De la Vega (PVEM) y Emeterio Ochoa Bazúa (PRI).

Los legisladores formularon preguntas sobre:

La viabilidad técnica y legal del proyecto.

del proyecto. La transparencia en el proceso de construcción .

. El impacto en las comunidades locales y el medio ambiente.

Los funcionarios respondieron que la obra se basa en un trabajo técnico y científico desarrollado desde el inicio de la administración, con el objetivo de garantizar el suministro de agua desde Ures hasta Hermosillo, sin alterar el cauce natural del río Sonora.

El diputado Del Valle Colosio enfatizó su interés en continuar con reuniones informativas sobre las obras, con el propósito de obtener mayor información y promover un desarrollo sustentable que beneficie a la población del centro y norte del estado.