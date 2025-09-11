La construcción del malecón en playa San Francisco, en San Carlos, será revisada en una reunión entre autoridades estatales y el Centro de Rescate de Fauna Silvestre. El encuentro busca plantear ajustes que permitan la obra sin afectar la anidación de tortugas marinas.

La construcción del malecón proyectado en la playa San Francisco, en San Carlos, podría sufrir modificaciones luego de que este jueves se confirmara una reunión entre la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) y el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C.

El objetivo del encuentro es conciliar el desarrollo turístico con la conservación ambiental, especialmente por el impacto que la obra podría tener en la anidación de tortugas marinas, que cada año desovan en esa zona.

De acuerdo con la directora del centro, Elsa Coria, la principal preocupación radica en la reducción del área de anidación, la contaminación lumínica que podría afectar a las tortugas y el incremento de residuos por mayor afluencia turística.

En la última temporada se registraron cerca de 50 nidos en esa playa, más de la mitad del total anual en la región.

Coria planteó que el malecón podría construirse más atrás de las dunas, implementar iluminación roja durante la temporada de anidación, controlar el tránsito vehicular sobre la playa y establecer un sistema estricto de recolección de basura.

“Con ciertas modificaciones sí se podría dar la obra y las tortugas continuar su ciclo reproductivo. El desarrollo y la conservación no están peleados”, afirmó.

Apertura al diálogo

La activista señaló que la apertura al diálogo es un signo positivo:

“Nos convocaron a reunión con Sidur para plantear estas modificaciones. Es algo muy bueno y da gusto que estén abiertos a escucharnos”.

Lo que sigue

La reunión prevista este jueves marcará el inicio de una mesa de trabajo en la que se evaluará la viabilidad de incorporar las propuestas ambientales sin frenar la inversión turística.