El Congreso de Sonora distinguió a la abogada por su trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Congreso del Estado de Sonora otorgó este lunes la Presea del Poderío Sonorense 2025 a la abogada Ana Luisa Chávez Haro, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El reconocimiento destaca su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

Originaria de Navojoa y doctora en Derecho Constitucional, Chávez Haro ha sido pionera en el servicio público. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia familiar en Nogales. Durante 29 años impulsó acciones para garantizar el acceso a la justicia, entre ellas más de un centenar de capacitaciones y la atención directa en comunidades como la nación comca’ac.

En sesión solemne, la presidenta de la Mesa Directiva, María Eduwiges Espinoza Tapia, señaló que la presea distingue a mujeres que han marcado una diferencia real en la vida de otras mujeres, ya sea desde el ámbito jurídico, social o comunitario.

Por su parte, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, María Alicia Gaytán Sánchez, destacó que el trabajo de la galardonada refleja el compromiso de Sonora por avanzar en la igualdad sustantiva y fortalecer las instituciones que protegen los derechos de mujeres y niñas.

La ceremonia reunió a representantes de los poderes del Estado, colectivas feministas, funcionarias, liderazgos sindicales y a familiares y amistades de la homenajeada, quienes reconocieron su labor y aportaciones al sistema de justicia en Sonora.