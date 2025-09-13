El gobernador Alfonso Durazo informó que iniciará la primera etapa para ampliar a cuatro carriles la carretera Hermosillo–Miguel Alemán. La obra se financiará con recursos obtenidos de la venta de un terreno recuperado por el Gobierno estatal.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció el inicio de la primera etapa de ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo–Miguel Alemán, una de las vías más transitadas del estado.

Durante su mensaje, explicó que la obra será posible gracias a la venta de un terreno que, según dijo, había sido entregado de forma irregular a un particular en sexenios anteriores y que recientemente fue recuperado por el Gobierno estatal.

Financiamiento del proyecto

Durazo detalló que el predio será vendido a (Fondo Nacional de Infraestructura) Fonadin y a Banobras, y que los recursos obtenidos se destinarán directamente a la modernización de la carretera.

“Vamos a iniciar también la primera etapa de cuatro carriles de la carretera Hermosillo–Miguel Alemán. Lo vamos a hacer con la venta de un terreno que un Gobernador puso indebidamente en manos de un particular ya hace algunos sexenios que afortunadamente pudimos recuperar”, declaró.

El mandatario aseguró que con esta medida se busca cumplir compromisos de infraestructura y atender una demanda histórica de los habitantes y usuarios de la zona.



