Con el objetivo de ofrecer una atención más cercana y especializada a niñas, niños y adolescentes con autismo u otros trastornos del neurodesarrollo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la ampliación y equipamiento de la Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo (UEN) en Navojoa.

El mandatario destacó que esta expansión permitirá contar con un encefalógrafo de última generación, herramienta que facilitará la realización de estudios sin que las familias tengan que trasladarse a otras ciudades como Hermosillo y Nogales. También se incrementará el número de psicólogos para atender a más pacientes.

"Hay 49 mil personas en el estado que tienen algún problema de neurodesarrollo, y estas clínicas están dedicadas precisamente a su atención, particularmente niñas, niños y adolescentes que van a recibir oportunamente este servicio" , expresó Durazo Montaño.

Por su parte, el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, explicó que la ampliación fue posible gracias a un comodato con el Ayuntamiento de Navojoa por 50 años, lo que permitió realizar una inversión de 6.6 millones de pesos para la remodelación del inmueble, adecuación de oficinas y modernización de los espacios de atención.

Con esta acción, el Gobierno de Sonora refuerza su red de atención especializada, que ya cuenta con unidades en Nogales, Hermosillo y Empalme, y proyecta alcanzar 11 centros operativos al término de la administración, con el propósito de acercar la salud neurológica a todas las regiones del estado.