Carlos Alberto Flores, comisario de la AMIC, informó que la persecución se desarrolló entre las localidades de San Rafael y Guadalupe, y que, afortunadamente, no se registraron agentes lesionados.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) sigue en la búsqueda del responsable que disparó contra sus agentes desde un vehículo durante una persecución en el municipio de Ures.

“La persecución continuó hacia una zona despoblada entre ambos poblados, y nuestros elementos de la AMIC resultaron ilesos. Se solicitó apoyo a la Fuerza Aérea Mexicana, así como al helicóptero de la Policía Estatal de Seguridad Pública para ayudar en la búsqueda” , explicó Flores.

El comisario también mencionó que ya se ha identificado al agresor, y que el vehículo en el que se transportaba fue asegurado.

Por último, recordó que el pasado 13 de septiembre, personal de la Guardia Nacional también llevó a cabo una persecución en Ures, que resultó en el aseguramiento de una camioneta con un fusil de asalto AK-47 en su interior.