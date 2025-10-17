Maestra recibió una imagen donde un estudiante de tercer grado aparecía apuntando con un arma a otra alumna

Recientemente se desató una alerta en la Secundaria General número 1 del turno vespertino, en la frontera de Nogales luego de que un alumno menor de edad amenazara a una compañera de salón con lo que resultó ser una réplica de arma de fuego.

El incidente fue reportado a las autoridades escolares por una maestra, lo que movilizó al director para tomar acciones inmediatas y garantizar la seguridad del plantel.

La amenaza se detecta a través de WhatsApp

La situación se originó cuando la docente Glenda, del turno vespertino, recibió una fotografía vía WhatsApp. En la imagen, se observaba a un estudiante de tercer grado, del grupo N, apuntando con un arma de fuego de color negro a una alumna del sexo femenino, integrante del mismo grupo.

Este material gráfico evidenció la gravedad de la amenaza dentro de las instalaciones educativas, provocando consternación entre el personal y poniendo en foco la necesidad de vigilancia constante.

Revisión del estudiante

Ante el percance, el director de la secundaria, Luis Enrique Antillón, procedió a citar de inmediato al alumno identificado como Austin M., de 14 años de edad, residente de la colonia Solidaridad. El adolescente, hijo de la señora Patricia Guzmán, de 30 años, fue requerido en la dirección del plantel para una revisión.

Durante el procedimiento, el joven entregó al director su mochila de color negro, en cuyo interior se localizó una réplica de arma corta tipo pistola de color negro.

La incautación de esta réplica de arma de fuego prohibida ha encendido las alarmas sobre la portación de objetos que simulan ser armas por parte de estudiantes menores de edad, lo que representa un riesgo para la convivencia y la paz escolar.

Protocolos

Las autoridades escolares han iniciado los protocolos correspondientes y se espera que se tomen medidas disciplinarias y de apoyo psicológico tanto para el agresor como para la alumna afectada y el resto de la comunidad.

Este suceso resalta la importancia de la comunicación entre padres de familia, maestros y directivos, así como la implementación de estrategias efectivas para prevenir la violencia y el ingreso de artículos peligrosos a los centros educativos.

Las autoridades competentes han sido notificadas para dar seguimiento al caso del menor de edad y determinar las acciones legales o de orientación que se requieran en el ámbito familiar y social.



