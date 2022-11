Estudiantes de Guaymas piden apoyo para representar a Sonora en SLP

Ángel y Diego Armando han tomado gusto a la elaboración de aceites esenciales a raíz de que decidieron participar en la convocatoria de Expo Ciencias Sonora 2022, y mediante investigación y experimentación obtuvieron aceites de las plantas de lavanda y romero.

Este proyecto resultó seleccionado, junto con otros seis de otros municipios de Sonora, para participar en una competencia nacional que se realizará en San Luis Potosí del 6 al 9 de diciembre, pero la inquietud inició en la Feria anual de Emprendimiento de la preparatoria Vizcaya, donde cada año los alumnos hacen un producto para presentarlo a la venta.

“En febrero fue la feria y ahí nos enteramos de la convocatoria de Expo Ciencias en Hermosillo, en agosto nos llegó la convocatoria, tuvimos la idea de hacer aceites porque mi compañero los usa y en Guaymas no hay mucho de eso, no teníamos conocimiento de cómo se hacía una destilación, por nuestra cuenta investigamos qué era lo más adecuado y como no contábamos con el material específico adecuamos el procedimiento a lo que teníamos a la mano, fuimos al laboratorio del Instituto Tecnológico de Guaymas (ITG), por cuestiones de pandemia nunca habíamos estado en un laboratorio”, explicó Ángel.

En el ITG les proporcionaron el espacio para trabajar, un tubo condensador, bureta volumétrica, matraz de bola con tubo de desprendimiento, pinzas de nuez, pinzas de hierro y mechero, y una vez que sometieron el producto a prueba y error, vieron que el tiempo que toma tener listo el aceite es de aproximadamente una hora.

“Al principio fue laborioso porque no sabíamos unir las cosas, pero contando montaje y proceso se hace alrededor de una hora, utilizamos toda la planta, hojas, tallos y flores”, dijo Ángel.

Siguiente parada

En la Expo Ciencias San Luis Potosí 2022 participarán alrededor de 500 proyectos y se aprobarán 130 para representar a México en una competencia que se realizará en Brasil en 2023.

Ángel Gonzalo Arballo Partida y Diego Armando Gael Aguirre Paz son estudiantes del tercer semestre de preparatoria en el Colegio Vizcaya, y comentan que independientemente de los concursos, tienen proyectado continuar con el trabajo de la elaboración de aceites.

“Son aceites 100 porciento puro y natural, no introducimos alcohol ni otro químico, es tan puro el resultado que es un aceite muy fuerte, lo hicimos a prueba y error porque no teníamos conocimientos, improvisábamos, investigábamos hasta dar con un producto que tuviera calidad, siempre me ha llamado la atención la ciencia pero no me veía en el honor de participar en Expo Ciencias, en un futuro tenemos contemplado expandirnos, el perfume es una visión que también tenemos, extraemos aceite de plantas, frutas, maderas, nos enfocamos en las que tienen olor, tenemos pensado experimentar con naranja y canela, estamos avanzando poco a poco, tenemos que desarrollar la composición química y eso nos toma tiempo, tenemos que trabajar y perfeccionar”, expuso Ángel.

El lugar para representar a Sonora en la competencia lo ganaron a finales del mes de octubre en la Expo Ciencias realizada en Hermosillo y faltan muy pocas semanas para ir a San Luis Potosí, traslado que necesariamente tiene que ser en automóvil por seguridad del material de laboratorio, por lo que se encuentran solicitando apoyo de empresas o ciudadanos para costear este viaje.

Los interesados en brindar apoyo pueden comunicarse al teléfono 622 116 90 95 con la señora Judith Partida.