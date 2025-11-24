Alán Flores Alaniz, del plantel Caborca, fue declarado ganador absoluto, con la mayor puntuación, obteniendo la presea dorada y Jesús Romero de Villa de Seris logró la de bronce; Marco Vinicio Álvarez Villa, del plantel Profesor Jesús Guillermo Careaga Cruz de Hermosillo, obtuvo mención honorífica.

Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) lograron obtener medalla de oro y de bronce, en la 36 Olimpiada Nacional de Física 2025.

La Olimpiada fue convocada por la Sociedad Mexicana de Física (SMF) y los participantes, de diversas instituciones del país, compitieron de manera virtual con exámenes en línea aplicados a través de cuatro sedes: A la delegación sonorense le correspondió la de Saltillo, Coahuila.

Alán Flores Alaniz, del plantel Caborca, fue declarado ganador absoluto, con la mayor puntuación, al final de la competencia que se realizó en línea y por lo que obtuvo la presea dorada, mientras que Jesús Romero logró la de bronce.

Asimismo, Marco Vinicio Álvarez Villa, del plantel Profesor Jesús Guillermo Careaga Cruz de Hermosillo, obtuvo mención honorífica.

En el caso de los ganadores de medallas, Alán Flores y Jesús Romero, pasan a formar parte de la Preselección Nacional que representará a México en diversas competencias internacionales en la disciplina de la Física.

El director general del Cobach, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, envió una felicitación a los alumnos ganadores, resaltando la dedicación, capacidad y el nivel de conocimientos que los llevó a su triunfo.