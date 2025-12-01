Una alumna de la secundaria José Antonio Celaya en Empalme atacó a una compañera durante la ceremonia cívica, causando heridas en la espalda y hombro.

Un hecho violento interrumpió la ceremonia de honores a la bandera en la secundaria particular José Antonio Celaya Castro, en Empalme, la mañana de este lunes 1 de diciembre, cuando una alumna atacó con un arma punzocortante a una compañera frente a decenas de estudiantes.

El incidente ocurrió en el patio del plantel, ubicado en la colonia Moderna, mientras los alumnos participaban en el acto cívico semanal. Según los primeros reportes, la víctima, una estudiante de 13 años de segundo grado, recibió dos heridas: una en la espalda y otra en el hombro.

La rápida intervención de un docente evitó que el ataque tuviera consecuencias mayores. El maestro desarmó a la agresora y logró detenerla, ante el pánico generalizado entre alumnos y personal escolar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al plantel y trasladaron a la menor lesionada al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Empalme. Tras recibir atención médica, fue reportada fuera de peligro y dada de alta.

Las autoridades educativas y de seguridad iniciaron las indagatorias para determinar las causas del ataque y la situación legal de la menor agresora.