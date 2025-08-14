El Hospital General Regional No. 1, en Ciudad Obregón, puso en marcha un acelerador lineal de última generación para radioterapia y radiocirugía.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora dio un paso histórico en la lucha contra el cáncer y enfermedades cerebrales al poner en marcha un acelerador lineal de última generación en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Ciudad Obregón.

Este equipo, único en su tipo en la región, permitirá ofrecer tratamientos de radioterapia y radiocirugía con mayor precisión y seguridad para los pacientes.

El doctor Juan Carlos Villano Castillejos, jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Sonora, explicó que el acelerador lineal está diseñado con sistemas de software especializados para tratar tumores en todo su espectro.

Por su parte, el médico radioncólogo Adriel García Carro destacó que el nuevo equipo incrementa la efectividad del tratamiento, garantizando que los láseres "den en el blanco" para evitar niveles de toxicidad y lograr resultados óptimos.

El físico médico del HGR No. 1, Rafael Soto Acevedo, precisó que el sistema incorpora imágenes que permiten identificar con claridad el tumor y el tejido sano, administrando dosis exactas, incluso en tumores milimétricos.