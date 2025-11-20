El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó en el 24 Batallón de Infantería la Ceremonia de Ascensos y Condecoraciones del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la Ceremonia de Ascensos y Condecoraciones del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, realizada en el 24 Batallón de Infantería, donde se reconoció el desempeño, la trayectoria y la vocación de servicio del personal militar destacado en Sonora.

Durante el evento, el ahora teniente coronel de sanidad Ángel Neira Kawasaki, quien ascendió desde el grado de mayor, subrayó que este paso en su carrera implica un compromiso reforzado con la institución.

Entre el personal que obtuvo el grado inmediato superior se encuentran los mayores de sanidad y médicos cirujanos Ángel Neria Kawasaki, Martín Ruiz Morales, José Manuel Echeverruiz y Óscar Alfonso Centeno Monge; así como el capitán primero cirujano dentista Jesús Ortega Morales, la capitán primero enfermera María del Carmen Palacios Martínez y el capitán primero de Infantería Óscar Raymundo Castillo Ramírez.

También ascendieron el capitán segundo de la Fuerza Aérea, piloto aviador, Sergio Muñiz Gómez, y el capitán segundo especialista en electrónica de aviación, Flavio Giovanni Gómez Lora.

En materia de condecoraciones, el coronel de sanidad Margarito Antonio Vega recibió la condecoración de perseverancia especial por más de treinta y cinco (35) años de servicio ininterrumpido.

La subteniente enfermera Perla Idalia Díaz y la sargento segundo enfermera Beatriz Matus Ochoa fueron distinguidas con la condecoración de perseverancia de cuarta clase por quince (15) años de servicio continuo.

De acuerdo con lo expuesto en la ceremonia, los ascensos y reconocimientos se otorgan con base en méritos profesionales, desempeño operativo, formación académica y tiempo de servicio, y forman parte del esfuerzo permanente por fortalecer las capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sonora.