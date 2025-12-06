El gobernador Alfonso Durazo resaltó proyectos como la Planta Solar de Puerto Peñasco y la modernización del Puerto de Guaymas, que mejoran la economía y calidad de vida en Sonora.

El Plan Sonora de Energías Sostenibles muestra resultados concretos con proyectos que ya transforman la economía y la calidad de vida en la entidad, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Avances clave en energía y tecnología en Sonora

Entre los avances destacan la operación de la Planta Solar de Puerto Peñasco, la modernización del Puerto de Guaymas y el corredor seguro, el Centro de Diseño de Semiconductores y los programas de formación y movilidad de talento en Taiwán, impulsados con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durazo destacó que Sonora avanza en energías limpias, electromovilidad, conectividad y crecimiento industrial, además de la modernización de infraestructura hídrica.

Impacto y posicionamiento de Sonora en la transición energética

Aseguró que estos esfuerzos posicionan a la entidad como referente nacional en transición energética y en un punto clave para atraer nuevas inversiones vinculadas a la manufactura avanzada.

En materia energética, subrayó la operación del Parque Solar de Puerto Peñasco, uno de los más grandes de América Latina, que ya genera 420 megawatts para abastecer a miles de hogares.

La modernización del Puerto de Guaymas y obras como el libramiento ferroviario de Nogales, el tren Estación Don–Nogales y nuevas carreteras fortalecen la logística del estado, mientras que el Centro de Diseño de Semiconductores y el corredor tecnológico Sonora–Estados Unidos–Taiwán colocan a la entidad en la industria global de chips, apoyados por nuevas ingenierías, becas y una red de electrolineras.