El gobernador Alfonso Durazo destina recursos inéditos para obras estratégicas en Sonora, con apoyo presupuestal federal.

Con una inversión pública inédita de 4 mil millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que su administración llegará a cada rincón del estado con obras estratégicas, gracias al respaldo presupuestal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que permitirá operar proyectos de desarrollo en los 72 municipios de Sonora.

Detalles de la inversión y distribución municipal

Durazo explicó que los recursos consideran 502 acciones de obra pública, alineadas con la política federal de desarrollo sostenible y con una prioridad clara: distribuir los recursos de manera responsable en sectores clave para el crecimiento integral de la entidad.

La inversión abarca todos los municipios, con montos y acciones específicas: San Luis Río Colorado, 121 millones para 15 obras; Puerto Peñasco, 106 millones y 15 acciones; Caborca, 100 millones en ocho obras; Ures, 45 millones en 14 acciones; y Hermosillo, la mayor asignación, con más de mil 400 millones de pesos para 92 obras.

En la región sur se contemplan proyectos relevantes: Guaymas, 31 acciones con 494 millones de pesos; Empalme, 14 obras por 147 millones; y Cajeme, 32 obras con 342 millones.

Impacto regional y compromiso institucional

En el norte, Nogales contará con 122 millones en 22 acciones y Agua Prieta con ocho obras por 77 millones.

Otros municipios también recibirán inversión significativa: Bavispe (31 millones para cinco obras), Magdalena (65 millones para nueve acciones), Moctezuma (63 millones para seis proyectos), Mazatán (62 millones para seis obras), Etchojoa (59 millones en nueve acciones) y Navojoa (106 millones para 22 obras).

Durazo reiteró que este esfuerzo conjunto con la Federación permitirá consolidar proyectos estratégicos que transformarán la infraestructura estatal y promoverán un desarrollo responsable y socialmente justo.