El gobernador de Sonora asegura que mantiene su documento vigente, en medio de medidas contra funcionarios mexicanos.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, desmintió que su visa para Estados Unidos haya sido cancelada o revocada, luego de que su nombre circuló en redes sociales como uno de los 50 políticos mexicanos a quienes presuntamente se les retiró este documento.

“¿Su visa no ha sido cancelada?”, se le preguntó.

“No, la tengo vigente” , respondió el mandatario estatal a EL UNIVERSAL.

Participación en la Convención Nacional de Index

Durazo Montaño asistió a la inauguración de la Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), donde se refirió a los cambios en la economía global.

“Sabemos que la reconfiguración y reacomodo de la economía global abre riesgos, pero también abre oportunidades, porque pese a la innegable incertidumbre en las reglas del juego del comercio internacional, podemos decir que hay un consenso: Norteamérica es más fuerte y competitivo con México que sin México” , aseguró.

El gobernador destacó además que México es un aliado estable y confiable para Estados Unidos y Canadá, reafirmando la importancia de la integración regional.

Coordinación con autoridades para el T-MEC

Durazo Montaño expresó su confianza en que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador Esteban Moctezuma mantendrán una comunicación permanente con el sector empresarial para asegurar una revisión adecuada del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Lo más importante en estos momentos es preservar nuestra fortaleza interna y acompañar a nuestra presidenta en el objetivo de defender un interés nacional estratégico en la revisión del tratado de libre comercio. La tarea que tenemos por delante no es solo mantener el proceso de integración comercial, sino llevarlo a una nueva etapa, a un nuevo nivel de integración que expanda nuestras capacidades manufactureras en sectores tecnológicos de avanzada” , indicó.

Medidas de EU contra políticos mexicanos

Recientemente, se informó que Estados Unidos revocó las visas de más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de una estrategia contra cárteles del narcotráfico y presuntos aliados políticos. La medida ha generado tensión en la élite política mexicana, dado que viajar al país es habitual por motivos personales y laborales.

Hasta ahora, cuatro políticos han confirmado públicamente la revocación, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Casos como el del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, podrían estar relacionados con críticas públicas hacia Donald Trump.

El Departamento de Estado de EU puede revocar visas si considera que una persona representa un riesgo para la seguridad, política exterior o si hay indicios de participación en actividades criminales como corrupción, lavado de dinero o narcotráfico.