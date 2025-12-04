El gobernador Alfonso Durazo encabezó la apertura del CRUM en Moctezuma, que operará las 24 horas con ambulancias y paramédicos para 13 municipios.

En una jornada intensa por la Sierra Alta, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de más de 600 becas, obras educativas y la apertura del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) en Moctezuma, una inversión conjunta cercana a los 25 millones de pesos destinada a elevar la calidad de vida de la región. Acompañado por autoridades municipales y estatales, el mandatario calificó el arranque del CRUM como un hecho histórico para esta zona serrana.

Alfonso Durazo entrega CRUM en Moctezuma y beneficios para la región

El nuevo centro, equipado con dos ambulancias —una de soporte vital avanzado y otra básica—, 14 paramédicos y tres administrativos, operará las 24 horas del día para brindar atención prehospitalaria a más de 36 mil habitantes de 13 municipios. Durazo reiteró que todos los servicios del CRUM serán gratuitos, como en el resto de las instalaciones estatales.

Inversión educativa y apoyos para estudiantes en la Sierra Alta

Por otra parte, durante su visita a la Universidad de la Sierra, el gobernador informó que su administración ha destinado una inversión récord de más de dos mil 600 millones de pesos en becas, con 515 mil 223 estudiantes beneficiados. En esta ocasión, 662 jóvenes de dicha institución recibieron apoyos del programa Sonora de Oportunidades, con una inversión total de 6 millones 620 mil pesos.

Además del impulso educativo, Durazo entregó la nueva cancha de Futbol 7 y la renovación completa del Centro de Cómputo de la universidad, obras que suman 13 millones de pesos y que, dijo, fortalecerán la formación académica, deportiva y tecnológica de la comunidad estudiantil.