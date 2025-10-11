El gobernador Durazo Montaño lidera evento para otorgar 300 constancias del Programa de Justicia Social Fovissste en Sonora.

Con el compromiso de seguir fortaleciendo el acceso a la vivienda y otorgar certeza jurídica al patrimonio de las familias sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de 300 constancias de finiquito del Programa de Justicia Social del Fovissste, acompañado por Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El mandatario estatal agradeció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum por garantizar la continuidad y el fortalecimiento de los programas sociales en beneficio de las familias más vulnerables.

“El segundo piso de la Cuarta Transformación que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es la consolidación de todos esos programas sociales que inició el presidente López Obrador y la creación de nuevos derechos sociales” , dijo.

Durazo Montaño destacó que, en coordinación con el Gobierno de México, se busca fortalecer la colaboración entre el Fondo de Vivienda del Issste y las personas acreditadas, con el propósito de impulsar una nueva etapa de transformación que garantice el derecho a un patrimonio seguro y digno.

Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, resaltó que gracias a la gestión de la mandataria federal, los programas de vivienda se han transformado y hoy se reconocen como un derecho social.

“Las instituciones fueron encontrando mecanismos como este; tanto Infonavit como Fovissste encontraron la manera de congelar créditos, mensualidades y así se fue integrando esta parte, vertiente de Vivienda para el Bienestar” , expresó.