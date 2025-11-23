Pescador da hasta que inicie diciembre para retomar actividades, si no se levanta la alerta por tiburón: “Pues nos vamos a meter así, al ahí se va”

Barcos sardineros de Yavaros anunciaron a Capitanía marítima un avistamiento de un tiburón cerca de las aguas de Camahuiroa. Tomando en cuenta su denuncia, se lanzó un comunicado a la comunidad pesquera y personas en general que tengan contacto con el mar, a tomar medidas de precaución.

Pescadores externaron su preocupación, ya que se acercan las fechas de extracción de callo de hacha, y hasta el momento tienen prohibido entrar a las aguas. Además, hay una restricción de hacer uso de la jaula contra tiburones, ya que esta mataría al instante a la especie marina. Dado que el Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) negó estrictamente el uso de la jaula contra tiburones, situación que se desata por ser una especie en peligro de extinción y su intención es protegerla.

Pescadores reaccionan a las restricciones

“Pues nos vamos a meter así, al ay se va” , comentó Martín Ramon Valenzuela Ruelas, representante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera (S.C.P.P. LOMA PARDA S.C.L.).

Los arponeros tienen la intención de reanudar labores el próximo 01 de diciembre, corriendo el riesgo de lo que pueda suceder, ya que no pueden dejar de trabajar por el sustento de sus familias.

Mencionan que el último avistamiento de tiburón fue en mayo del 2024, hasta el pasado 21 de noviembre del presente año. Piensan que esto se debe a los cambios de temperatura, puesto que el enfriamiento del agua los arrima a las orillas a buscar alimento.

Externan que Capitanía les está informando lo que sucede, tanto a embarcaciones menores y mayores, todos los días a las 3:00 p.m.

Piden accesibilidad ante costo de permiso por trabajo

Con la apertura del levantamiento de la veda por el callo de hacha y de otros moluscos, los trabajadores piden que los permisos que necesitan para realizar sus labores, sean más accesibles. "Con permiso o sin permiso, la gente tiene que salir porque hay mucha necesidad", agregó.

Hace dos años, el precio por el permiso para trabajar un año era de mil 100 pesos, ahora ronda alrededor de los 18 mil pesos. La comunidad pesquera mencionó la inconformidad con el costo, ya que creció de forma abismal y lo consideran difícil de costearlo.