La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas de precaución para evitar accidentes en rutas que pueden convertirse en arroyos, alejarse de árboles y de estructuras en zonas de riesgo

En el municipio de Nogales se prevén probabilidad de lluvias de más del 60 por ciento de precipitación por monzón mexicano, debido a esta situación, la Unidad Municipal de Protección Civil emite recomendaciones necesarias para evitar accidentes.

Julia Guadalupe Ochoa Zavala, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil dijo que en estos días de lluvia se deben extremar precauciones para evitar accidentes en rutas que pueden convertirse en arroyos y así prevenir cualquier contingencia derivada de las precipitaciones pluviales.

El monzón mexicano en combinación con divergencia ocasionará tormentas eléctricas aisladas con lluvias de fuertes a muy fuertes en la mayor parte del estado de Sonora. Además, se prevé una onda de calor con temperaturas máximas entre 40 a 45 grados centígrados en el noroeste de la entidad.

"Es fundamental seguir las recomendaciones de Protección Civil y las autoridades para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas", finalizó Julia Guadalupe Ochoa Zavala.





Pronóstico del Tiempo en Nogales





Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, para hoy se esperan cielos parcialmente nublados en Nogales con una temperatura mínima de 21 grados centígrados y una máxima de 35 grados centígrados. Los vientos promedios serán de 10 km/h con rachas de 40 km/h. La probabilidad de precipitación pluvial es del 60 por ciento..





Ante la probabilidad de lluvias fuertes, Protección Civil Municipal recomienda:

Prepararse ante contingencias. Mantenerse informado sobre las condiciones climáticas. Seguir las indicaciones de las autoridades. Evitar cruzar arroyos que puedan crecer debido a las lluvias. No estacionar vehículos en zonas de riesgo. Alejarse de árboles y estructuras en zonas de riesgo. No arrojar basura en vía pública, ayuda a prevenir inundaciones. En caso de emergencia llamar al 911.











