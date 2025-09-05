En la entidad se activó la alerta azul (peligro muy bajo), que implica mantenerse atentos a lluvias, oleaje elevado y ráfagas de viento.

La tormenta tropical Lorena mantiene su desplazamiento en aguas del Pacífico y activó alertas de peligro bajo en varios estados del noroeste, informó Protección Civil Sonora con base en el Boletín del Sistema de Alerta para Ciclones Tropicales.

La Capitanía de Puerto Regional en Guaymas informó el cierre a la navegación para embarcaciones menores de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB), a partir de las 18:00 horas de este jueves, debido a pronósticos de lluvias, vientos fuertes, reducción de la visibilidad y oleaje elevado. La medida aplica para las áreas de Guaymas y San Carlos.

El puerto se encuentra bajo el código de bandera azul-amarilla del semáforo meteorológico, que advierte condiciones poco favorables para embarcaciones pequeñas.

Por su parte, Gilberto Lagarda, jefe de Meteorología de Conagua Sonora, señaló que Lorena perdió fuerza y se degradó, lo que modificó el pronóstico de impacto.

“El pronóstico indica que ni siquiera va a intentar cruzar la península, se va a debilitar y se va a quedar como remanentes del lado del Pacífico frente a Baja California Sur” , puntualizó.

Aunque el sistema no tocará suelo sonorense, sus remanentes inyectarán humedad a la región durante jueves y viernes. “Los días más importantes de lluvia van a ser jueves y viernes, donde podríamos tener acumulados arriba de 50 milímetros en algunas partes del estado” , advirtió Lagarda.

Conagua y Protección Civil recomendaron a la población extremar precauciones en zonas propensas a encharcamientos y avenidas pluviales, pues las lluvias más fuertes se esperan en el sur, centro y zona serrana de Sonora.