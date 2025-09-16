La alcaldesa agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alfonso Durazo Montaño por demostrar el gran compromiso y aprecio que profesan hacia el pueblo.

Durante la sesión solemne número 24 de Cabildo, la presidenta municipal de Guaymas, doctora Karla Córdova González, presentó el Primer Informe de Gobierno de la administración 2024-2027, para dar a conocer los resultados alcanzados durante el primer año de gestión en el municipio.

La alcaldesa presentó el informe en el patio central de Palacio Municipal a las 07:00 horas, informó sobre las actividades realizadas en el periodo donde se presentaron retos pero también la oportunidad para transformar a Guaymas, a través del trabajo constante y en equipo entre la ciudadanía y gobierno. Agradeció la oportunidad para continuar con el segundo periodo de la administración.

Mencionó que dentro del plan de trabajo se llevó a cabo la creación de nuevos reglamentos en materia de Protección Civil, Catastro, Ecología y Medio Ambiente; Transparencia y Acceso a la Información; Desarrollo Económico y Turístico, así como la operación del Consejo de Paz y Justicia Cívica del municipio.

Durante el primer año de gestión se devengaron ingresos por más de 648 millones 500 mil pesos, superando la meta anual gracias a la alta demanda de servicios y a una mejor atención a los contribuyentes. Egresaron 425 millones de pesos,dejando disponible un presupuesto superior a 586 millones para el resto del año, debido a la disciplina financiera.

Se invirtieron más de 152 millones de pesos en infraestructura urbana, con el objetivo de responder a rezagos históricos con obras de pavimentación, rehabilitación de vialidades; equipamiento urbano y recuperación de espacios deportivos, culturales y recreativos; rehabilitación integral de la Alberca Municipal y el Chapoteadero de la Unidad Deportiva Julio Alfonso Alfonso con una inversión de 3.7 millones de pesos.

La alcaldesa agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alfonso Durazo Montaño, ya que han demostrando el gran compromiso y aprecio que profesan hacia el pueblo de Guaymas.

Gracias al trabajo en conjunto del DIF, Desarrollo Social y Seguridad Pública se sirvieron más de 105 mil 000 desayunos y comidas calientes en escuelas de Guaymas Norte, Fátima y La Popular; se logró ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar de 181 a 241 escuelas; alumbrado público con mantenimiento y activación de tres mil 410 lámparas LED.

En el evento asistió en representación del gobernador Alfonso Durazo, Paulina Ocaña Encinas, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; el magistrado Jorge Luis Moreno Moreno; presidenta de la 60 Legislatura del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia; asistió el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragosa; y los senadores Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo así como autoridades de los tres niveles de gobierno.