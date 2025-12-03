Durante la gira de trabajo del gobernador en el municipio, Pancho Platas recordó la pronta respuesta del Gobierno Estatal ante la solicitud de transporte escolar.

El alcalde de Moctezuma, Francisco Monge ‘Pancho Platas’, reconoció al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, los apoyos que ha llevado al municipio y a toda la región serrana.

Durante la gira de trabajo del gobernador en el municipio, Pancho Platas recordó la pronta respuesta del Gobierno Estatal ante la petición de transporte escolar.

“Llegó en un mes, pero fíjese lo que se hizo y fue gracias a la credulidad de usted y del secretario de educación, hoy en día pasamos por ellos, los llevamos a la escuela, los devolvemos a su casa, y eso, eso es de lo que se trata” , señaló el munícipe.

Pancho Platas destacó el apoyo en temas como la educación, salud así como la seguridad.

Durazo Montaño entregó más de 660 becas a estudiantes y la renovación total de la sala de cómputo de la Universidad de la Sierra, e inauguró infraestructura deportiva