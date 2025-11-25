Javier Lamarque confirmó que el comediante tiene prohibido presentarse en Ciudad Obregón mientras él sea alcalde, tras denuncias y acusaciones por violencia de género.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció este martes 25 de noviembre que el comediante Brincos Dieras tiene prohibido presentarse nuevamente en Ciudad Obregón.

La declaración se realizó durante una rueda de prensa en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lamarque confirmó que la medida responde a las acusaciones y denuncias difundidas en contra del artista por violencia de género.

"Aquí a Obregón no va a venir nunca más mientras yo sea presidente municipal" , afirmó el alcalde, al señalar que el contenido del espectáculo del comediante es incompatible con los estándares de respeto y seguridad que el municipio busca garantizar.

Agregó que el show "hace apología de la violencia de género" y exhortó a revisar su contenido: "¿No han visto lo que hace, y cómo de las mujeres se expresa?".

De acuerdo con la administración municipal, el veto se aplicará de manera indefinida mientras Lamarque Cano permanezca en el cargo. La autoridad sostuvo que la decisión busca proteger a personas vulnerables y reiteró que en Cajeme hay tolerancia cero hacia la violencia de género.

Brincos Dieras, nombre artístico del regiomontano Roberto Carlo Oliva, ha ganado notoriedad por un estilo humorístico irreverente que se viraliza frecuentemente en redes sociales. Su contenido ha sido objeto de controversia en distintos municipios del país, donde autoridades han debatido regulaciones para espectáculos considerados misóginos.

En Cajeme, el anuncio del martes marca la respuesta institucional más reciente ante las denuncias surgidas en torno al comediante. La última presentación documentada del artista en Ciudad Obregón ocurrió el 1 de diciembre de 2023, en la Arena Itson; desde entonces, ha concentrado actuaciones en otras ciudades del estado.