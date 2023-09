Álamos está cerca de ser declarado en emergencia por sequía

El alcalde de Álamos exhortó a las autoridades a ver con seriedad la situación crítica de falta de agua del municipio.

Por las pocas precipitaciones registradas en el municipio de Álamos, se espera un panorama criticó para el sector ganadero, informó Víctor Manuel Balderrama Cárdenas.

" Nos ocupa mucho el tema del agua, nos va a pegar muy duro ya que prácticamente no nos llovió. Hay que hacer lo correspondiente también para ayudar a los productores ganaderos ", señaló el mandatario municipal.

El presidente municipal señaló que en el municipio de Álamos destacó que fue un año atípico para el Pueblo Mágico, pues las precipitaciones apenas tuvieron resultados negativos, registrando lluvias por debajo de los 200 milímetros.

" Normalmente en la Ciudad de Los Portales cada año se registran lluvias por arriba de los 600 milímetros, en esta temporada de lluvias nos fue muy mal, apenas alcanzamos los 200 milímetros ", destacó.

Situación crítica

Balderrama Cárdenas precisó que en el municipio se crían alrededor de 60 mil vientres, por lo que temen que pueda registrarse un año complicado como el del 2020.

" No va a haber pasto, no hay agua, no hay represos abundantes como en otros años y que tenemos que hacer declarar por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el siniestro por sequía ", reveló

