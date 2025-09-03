Diputados de todas las fuerzas políticas presentaron sus agendas para el segundo año de la 64 Legislatura, con propuestas en educación, salud, seguridad, medioambiente, justicia social y desarrollo sostenible.

Durante la segunda sesión ordinaria del Pleno del Congreso de Sonora, grupos y representaciones parlamentarias presentaron las agendas legislativas que se desarrollarán a lo largo del segundo año de ejercicio constitucional de la 64 Legislatura.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó la agenda legislativa de Morena con propuestas en derechos humanos, educación, economía, salud, seguridad, medioambiente y transparencia; orientadas a la justicia social, la igualdad y el desarrollo sostenible, en sintonía con los gobiernos federal y estatal para construir un Sonora más justo e incluyente.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Jazmín Gómez Lizárraga expuso que su agenda estará centrada en un enfoque social y humanista que prioriza a los sectores vulnerables, con iniciativas en bienestar familiar, protección animal, modernización administrativa, salud, fomento a la lectura y empleo digno, con el objetivo de fortalecer instituciones, garantizar la justicia social y promover el desarrollo integral.

Por su parte, la diputada Claudia Zulema Bours Corral, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una agenda legislativa que prioriza el derecho a un ambiente sano, con acciones para garantizar el acceso al agua, lograr un desarrollo económico sustentable, ampliar el derecho a la salud, la educación y la seguridad; se dijo a favor de un gobierno abierto y digital, con el compromiso de construir un futuro justo y sostenible para la ciudadanía.

Al presentar su agenda de trabajo, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, coordinador de Nueva Alianza Sonora, reafirmó su compromiso con la educación, la equidad social y el desarrollo sostenible. Destacó acciones como la ampliación de becas, el avance del Plan Sonora de Energías Sostenibles, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento hídrico y la defensa del campo.

En su turno, la diputada Rosángela Amairany Peña Escalante, del Partido Encuentro Solidario, expuso una agenda enfocada en representar a la ciudadanía mediante leyes que promuevan bienestar, apoyos directos, igualdad sustantiva, salud, educación preventiva, obra pública de calidad y un presupuesto socialmente responsable.

La diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, en nombre del PRI, reafirmó su compromiso con la democracia, el diálogo y la pluralidad. Rechazó abusos de poder y decisiones impuestas, y respaldó iniciativas en salud, seguridad, desarrollo, justicia social y protección animal, manteniéndose como una oposición responsable y propositiva al lado de las familias.

Por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez destacó que su agenda promueve un gobierno al servicio público enfocado en niñez sin violencia, derechos universales, sostenibilidad, educación inclusiva y contrapesos democráticos, criticando a la mayoría por violar la Ley Orgánica y evadir rendición de cuentas.

El diputado Juan Pablo Arenivar Martínez, representante parlamentario del PAN, presentó su agenda de trabajo para legislar con cercanía, transparencia y compromiso social, promoviendo iniciativas que fortalezcan la seguridad, la salud, la educación, la equidad de género y el bienestar de las familias en San Luis Río Colorado y todo Sonora.

Como representación parlamentaria del PRD, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem destacó que su agenda busca legislar con responsabilidad, inclusión y enfoque ciudadano, proponiendo iniciativas que fortalezcan la seguridad, la educación, la salud, la equidad de género y el bienestar de los sectores más vulnerables de Sonora.

En su posicionamiento, la diputada Alejandra López Noriega dijo que estar a favor de legislaciones con resultados tangibles para grupos vulnerables, destacando avances en reducción de pobreza y rezago educativo con becas históricas. Abogó por un Congreso transparente, dialogante y coordinado con el Ejecutivo para leyes efectivas que transformen vidas.

El diputado Raúl González de la Vega presentó un programa de trabajo legislativo para transformar Sonora mediante leyes que promuevan justicia, derechos humanos, equidad, inclusión y sostenibilidad, fomentando consensos para beneficiar directamente a la ciudadanía.

La próxima sesión se convocó para el martes 9 de septiembre a las 11:00 horas.