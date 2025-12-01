Toda persona mayor de 14 años que sea detenida intentando o realizando un cruce irregular deberá pagar la multa impuesta por las autoridades estadounidenses.

El Consulado Americano en Nogales, Sonora, emitió un comunicado oficial de suma importancia alertando a la ciudadanía sobre las graves y ahora cuantiosas consecuencias del ingreso ilegal a los Estados Unidos. La medida, que busca reforzar la seguridad fronteriza y desalentar los cruces irregulares, establece una multa de $5,000 dólares por concepto de ingreso inadmisible.

Esta sanción económica se suma a los ya existentes riesgos personales y legales que implica cruzar la frontera sin documentación.

El punto central y más relevante de este anuncio es la especificación de la edad para la aplicación de la multa. El comunicado del Consulado Americano subraya de manera contundente que toda persona mayor de 14 años de edad que sea aprehendida intentando o efectuando un cruce ilegal deberá pagar la sanción económica impuesta por las autoridades estadounidenses. Esta disposición deja claro que la responsabilidad de la multa no recae únicamente en los adultos, sino que se extiende a los adolescentes, afectando significativamente a las familias.

Las autoridades consulares enfatizaron que el ingreso inadmisible a territorio estadounidense conlleva consecuencias que van mucho más allá de la deportación inmediata. Además del pago de los $5,000 dólares, la persona sancionada enfrenta un proceso que puede resultar en la prohibición de solicitar visas o ingresar legalmente al país por un periodo considerable de tiempo, lo que impacta directamente en cualquier futura aspiración de migración legal o visitas.

El Consulado Americano hace un llamado enérgico a la población a evitar exponerse a estos riesgos, señalando que la vida del migrante siempre corre peligro al intentar cruzar por zonas inhóspitas, pero ahora, el costo financiero se ha convertido en una carga adicional y severa. La advertencia es clara: además de arriesgar la vida, los migrantes que sean interceptados serán sujetos a esta nueva y pesada multa.

El Consulado instó a utilizar únicamente las vías legales y oficiales para cualquier trámite migratorio o solicitud de ingreso. La comunicación oficial busca generar conciencia en la comunidad fronteriza sobre la seriedad de las políticas migratorias vigentes y el alto costo, tanto humano como económico, de ignorar la ley.