Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, cuando a través de la línea de emergencias se reportó el suceso, movilizando a paramédicos de instituciones de emergencia y autoridades.

Un hombre de 65 años de edad falleció en la vía pública cerca de un fraccionamiento en el sector norte de Guaymas, durante la mañana de este lunes.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del adulto mayor que pereció en la parte exterior del Fraccionamiento los Prados en Guaymas Norte.

Al lugar arribaron personal de Cruz Roja para brindar atención pero ya no pudieron hacer nada. La persona no contaba con signos vitales.

también llegaron elementos de Seguridad Pública y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias de ley correspondientes.