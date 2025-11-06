En entrevista, Adrián LeBarón afirmó que a seis años de la masacre de Bavispe no hay sentencias por los nueve homicidios, acusó rezagos en las vías penal y administrativa.

Adrián LeBarón reiteró hoy que, a seis años de la masacre de Bavispe (04 de noviembre de 2019), no existe ninguna sentencia por los nueve homicidios, pese a que hay personas detenidas e imputadas.

“Hasta que estén sentenciados, ahí hablaremos de justicia”, dijo en entrevista con Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss.

LeBarón sostuvo que la falta de resoluciones “revictimiza” a familias y comunidades que se despoblaron tras los hechos.

“Sembraron terror… más del 80% de la gente de Bavispe se fue”, señaló.

Apuntó que el caso exhibe rebaso en seguridad pública y en procuración de justicia, y advirtió que procedimientos abreviados con penas reducidas “no garantizan verdad ni reparación”.

El activista pidió a autoridades judicializar y desahogar etapas: audiencias intermedia y de juicio oral, así como sentencias contra quienes resulten responsables.

Rechazó “arreglos” que deriven en penas mínimas y demandó acompañamiento institucional a víctimas. “Tienen una gran oportunidad de enseñar que sí puede México con estos casos, y no lo aprovechan”, afirmó.

LeBarón refirió que hay doce imputados por los homicidios y 24 más por delincuencia organizada —“alrededor de 36 personas” vinculadas en distintas carpetas—, pero sin sentencias por los asesinatos.

Recordó dos sentenciados previos por delincuencia organizada (no por los homicidios) y cuestionó cambios de jueces y traslados que, dijo, ralentizan los procesos.

Vinculó su llamado con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, como señal de un riesgo persistente para quienes buscan servir desde cargos locales.



