La joven fue golpeada en el rostro tras ser amenazada por su familiar, quien huyó del lugar.

La tarde del 24 de octubre, se registró un caso de amenazas y lesiones en contra de una menor de 16 años en la colonia El Represo en Nogales, Sonora. Según el reporte policial, la víctima fue agredida por su tío, Ismael de 27 años de edad, quien comenzó a amenazarla de muerte y posteriormente le propinó un golpe con el puño en el rostro.

La hermana de la víctima, Dulce de 18 años de edad, narró a los agentes que se encontraban en el domicilio cuando el agresor llegó y comenzó a amenazarlas. Después de golpear a la menor, el tío huyó del lugar. La víctima recibió atención médica y se encuentra bajo cuidado.

No es la primera vez, afirma la hermana

Lo que resulta alarmante es que, según la declaración de la hermana de la víctima, este no es el primer incidente de violencia en contra de las menores por parte de su tío. Las autoridades están investigando el caso y buscan dar con el paradero del agresor para ponerlo a disposición de la justicia.

La violencia familiar es un tema que requiere atención inmediata y apoyo a las víctimas. Es importante que las personas que se encuentren en situaciones similares denuncien los hechos y busquen ayuda para evitar que se repitan.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier caso de violencia o agresión y para que se apoye a las víctimas en su búsqueda de justicia. La seguridad y el bienestar de las personas es una prioridad para las autoridades, y se trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso.