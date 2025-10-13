Las lluvias registradas en Sonora han dejado acumulados significativos en diversas zonas, según el climatólogo Carlos Arias.

Las lluvias que se registraron durante el fin de semana dejaron acumulados significativos en distintas regiones de Sonora, con mediciones que alcanzaron entre 40 y 70 milímetros en Hermosillo, informó el climatólogo Carlos Arias.

"En Hermosillo varió desde los 40 hasta los 66-77 milímetros; mucha agua en Hermosillo, es decir, tuvo buenas precipitaciones Sonora, no en la parte alta de las cuencas del Mayo y el Yaqui, pero sí en el resto del estado", explicó el especialista.

Sobre los reportes de acumulados dijo que sobre el Río Sonora, Arizpe registró 50 mm, Aconchi 53, Rayón 62.5, San Miguel de Horcasitas 56, El Molinito 66.5; San Marcial del Arroyo San José de Pimas 48.

Asimismo en Punta de Agua, que es la presa cerca de San Marcial, 63 milímetros; Guaymas acumuló 49, Empalme 47, Yécora 15, Bacerac 32, Tepache 79.5, El Novillo, que es la estación ubicada en la presa Plutarco Elías Calles, 109; Ciudad Obregón 39 y en la región del Mayo de 15 a 30 milímetros.

"Tendríamos para mañana (hoy) los efectos de lo que serían los últimos remanentes de Raymond, que está interactuando con la corriente de chorro subtropical y una vaguada en altura; eso todavía está pronosticando que estaría generando condiciones de lluvias todavía en el estado", indicó Carlos Arias.

"Estos nublados y el aire fresco, nos hace ver que las máximas (temperaturas) por ejemplo en el caso de Hermosillo, toda la semana debajo de los 35 grados y así todo el estado, la región serrana con más frescura, 28 a 30 grados", comentó.