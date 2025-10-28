Marcelo Beyliss conversó con Patricia Godoy, organizadora de “Contarnos”, que reunirá a casi 20 periodistas en Hermosillo con conversatorios abiertos en Plaza Hidalgo, actividades en la Unison y El Colegio de Sonora

Patricia Godoy confirmó en entrevista con Marcelo Beyliss que el séptimo Festival Internacional de Nuevo Periodismo “Contarnos” se realizará del 29 al 31 de octubre en Hermosillo, con sedes en Plaza Hidalgo, la Universidad de Sonora y El Colegio de Sonora.

La editora explicó que el encuentro nació con la idea de descentralizar la conversación del oficio más allá de Ciudad de México y acercar a audiencias diversas el trabajo de colegas de distintos estados: “La idea de ‘Contarnos’ es conocer el trabajo de colegas que están en muy distintos lugares de México y aportar, desde el noroeste, a los debates del periodismo”, dijo hoy 28 de octubre de 2025.

La programación abrirá mañana por la mañana en la Universidad de Sonora con nuevas formas de narrar, incluido el colectivo Periodismo en voz alta, integrado por reporteras y reporteros jóvenes que leen crónicas y reportajes con micrófono en plazas y mercados para encontrar públicos fuera de la esfera especializada.

Durante tres días habrá talleres y charlas en la biblioteca Gerardo Cornejo de El Colegio de Sonora y en diversas aulas universitarias, mientras que por las tardes los conversatorios públicos —el corazón del festival— se realizarán en Plaza Hidalgo.

Godoy adelantó que el acceso a las actividades será gratuito y abierto, con una única excepción: la obra documental Las periodistas cuentan, coproducida con Teatro Línea de Sombra, con cuota de recuperación de 100 pesos. “Es una experiencia íntima en la que periodistas se suben al escenario a compartir en primera persona; vale mucho la pena”, señaló hoy 28 de octubre de 2025.

El cartel reúne a referentes nacionales que trabajarán temas de memoria, desaparición, migración y métodos de investigación. Griselda Triana compartirá el trabajo de la red Tejidos Solidarios; Daniela Rea presentará un libro coordinado sobre infancias y migración; y Marcos Vizcarra ofrecerá una masterclass sobre periodismo de memoria a partir de metodologías desarrolladas en Sinaloa.

El cierre será el viernes 31 a las 19:00 horas, en Plaza Hidalgo, con una conversación encabezada por el documentalista y periodista Diego Enrique Osorno. La organización recomienda consultar el programa por día y sede en @contarnosmx y llegar con anticipación a los recintos universitarios y a la plaza para asegurar lugar.

“Contarnos” surgió en Hermosillo con vocación formativa y de servicio público: llevar la discusión sobre prácticas periodísticas a espacios abiertos y universitarios, sumar voces de estados y explorar formatos no convencionales —como la lectura en voz alta de reportajes— para ampliar audiencias. La edición 2025 busca fortalecer el intercambio entre profesionales y comunidad, con actividades gratuitas y enfoque en memoria, derechos y cobertura desde los territorios.