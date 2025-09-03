El gobernador Alfonso Durazo informó la instalación del Comité de Operación de Emergencias para atender posibles afectaciones del huracán Lorena en Sonora. Se mantiene monitoreo permanente y se pide a la ciudadanía extremar precauciones.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la instalación del Comité de Operación de Emergencias (COE), integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, para dar seguimiento a los efectos del huracán Lorena en territorio sonorense.

El mandatario estatal destacó que se mantiene un monitoreo permanente en coordinación con los municipios para atender de forma inmediata cualquier contingencia que se presente.

Durazo exhortó a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de canales oficiales.

“Ante cualquier situación de riesgo, recuerden que el 9-1-1 está disponible las 24 horas”, indicó el gobernador.

El huracán Lorena, que alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, generará lluvias intensas, rachas de viento fuertes y oleaje elevado en la entidad durante los próximos días, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional.



