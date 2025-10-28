Gobernador Durazo y Presidenta Sheinbaum acercan planteles de Bachillerato a comunidades alejadas en Sonora

Con el objetivo de acercar la educación media superior a las comunidades más alejadas, Sonora formará parte del programa nacional “La Escuela Cerca de Tu Casa”, anunciado este martes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo .

El proyecto, que busca garantizar que las y los jóvenes tengan opciones educativas cerca de sus hogares, contempla la construcción de nuevos planteles y la ampliación de aulas en escuelas de alta demanda en la entidad.

Nuevas escuelas y ampliaciones

Según informó Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Pública, como parte de este programa se realizará:

La construcción de un bachillerato tecnológico en Hermosillo .

. La apertura de cuatro nuevos telebachilleratos en comunidades que no contaban con preparatoria cercana.

en comunidades que no contaban con preparatoria cercana. La ampliación de aulas en planteles escolares de Puerto Peñasco y Nogales, para atender la demanda de educación media superior en esas localidades.

Planificación basada en necesidades regionales

El gobierno federal, en coordinación con la administración de Sonora, tomará en cuenta diversos factores para la edificación de las nuevas escuelas, incluyendo:

Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Regiones sin servicios educativos previos.

Compromiso estatal con la educación

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que estas acciones refuerzan la política educativa en Sonora y refrendó su compromiso de seguir impulsando proyectos de infraestructura escolar que acerquen la educación a los hogares de los estudiantes.

“Estas iniciativas se suman a programas ya existentes, como Sonora de Oportunidades, el programa de becas más grande en la historia de la entidad, con el que buscamos garantizar el derecho a la educación y fortalecer la formación académica de nuestros jóvenes” , subrayó Durazo Montaño.

Con la implementación de “La Escuela Cerca de Tu Casa”, Sonora avanza hacia un modelo educativo más inclusivo y accesible, reduciendo la brecha de oportunidades para quienes viven en comunidades alejadas y asegurando que la educación media superior esté al alcance de todos.