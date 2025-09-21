En un solo día se registraron cuatro percances viales en Nogales, con saldo de un fallecido y varios lesionados. Autoridades de tránsito exhortaron a extremar precauciones en calles y pasos peatonales para prevenir más incidentes.

El departamento de Tránsito Municipal de Nogales informó que en un mismo día ocurrieron cuatro accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad, con saldo de una persona muerta y varios lesionados.

La víctima fatal fue identificada como Josué Nehemías García Velasco, originario de Comitán de Domínguez, Chiapas, quien perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo.

Lesionados en otros incidentes

Entre los percances, un hombre fue atropellado por un taxi y resultó con lesiones menores, mientras que un adulto de 66 años fue impactado por un sedán rojo, sufriendo heridas que tardarán más de 15 días en sanar.

Los hechos ocurrieron en puntos como la calle Ruiz Cortines, la carretera internacional y la colonia Buenos Aires.

Vehículo y conductor bajo investigación

En uno de los accidentes, el conductor identificado como Sergio Andrade, de 61 años, quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado junto con el vehículo implicado, mientras se determinan las responsabilidades legales.

El comandante de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, reiteró el llamado a conductores y peatones a extremar precauciones en avenidas y pasos peatonales. Subrayó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y que es necesario adoptar medidas preventivas para proteger la vida de los ciudadanos.



