Cuatro trabajadores de una empresa constructora quedaron atrapados en un sistema de alcantarillado en Ciudad Obregón la noche del viernes.

Un accidente laboral dejó tres trabajadores muertos y uno herido de gravedad en Cajeme, tras quedar atrapados durante labores en un sistema de alcantarillado la noche del pasado viernes en la colonia Benito Juárez de Ciudad Obregón, compartió la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora.

El incidente ocurrió cuando empleados de una empresa constructora descendieron aproximadamente 7 metros de profundidad para realizar trabajos de mantenimiento y construcción en sistemas de alcantarillado. Por causas aún en investigación, los trabajadores quedaron atrapados en el área, lo que derivó en la tragedia.

Rescate y atención médica

Elementos de Bomberos y cuerpos de rescate acudieron de inmediato tras recibir el reporte de emergencia. Según información preliminar de autoridades locales, tres trabajadores perdieron la vida en el lugar, mientras que uno de ellos fue rescatado en estado crítico y trasladado a un hospital para recibir atención especializada.