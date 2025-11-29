Dos personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital

Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde del viernes en el tramo carretero Agua Prieta-Cananea, a la altura del kilómetro 32, dejando un saldo de tres personas fallecidas y dos más heridas. Según los primeros informes, todas las víctimas son del sexo masculino.

Los hechos ocurrieron cuando los tripulantes viajaban en un vehículo tipo Sedán, cuando el conductor perdió el control debido al exceso de velocidad, lo que provocó que la unidad saliera del camino y terminara volcándose. La fuerza del impacto hizo que todos los ocupantes salieran expulsados del vehículo.

Los heridos fueron auxiliados por socorristas y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas.

Las autoridades están investigando el accidente para determinar las causas exactas del mismo. El exceso de velocidad parece ser el factor principal que contribuyó al trágico suceso.

Este accidente es un recordatorio de la importancia de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar tragedias en las carreteras, refirieron las autoridades.