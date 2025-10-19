La madrugada del 19 de octubre de 2025, un choque entre una van de transporte de personal “Rome” y un vehículo sedán en el kilómetro 22 del tramo Caborca–Y Griega dejó una persona fallecida y siete lesionadas.

Un accidente vial registrado esta madrugada en el km 22 del tramo carretero Caborca–Y Griega dejó una persona fallecida y siete lesionadas. En el percance participaron una camioneta tipo van de la empresa de transporte de personal “Rome” y un sedán que quedó destruido.

La víctima mortal viajaba como copiloto en el sedán; no se ha difundido su identidad.

Siete personas resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por Cruz Roja de La Y Griega, Caborca y Pitiquito; todos fueron trasladados a hospitales (no se precisaron aún diagnósticos ni edades).

Investigación y pendientes

Autoridades de tránsito y periciales procesan la escena para establecer la mecánica del choque (velocidad, invasión de carril, visibilidad o consumo de alcohol). Falta información oficial sobre:

Identidades de la persona fallecida y de los lesionados

Condición clínica actualizada de los heridos y hospitales receptores

Responsabilidades y aseguradoras involucradas

Servicios y vialidad

Tras el accidente, se implementaron maniobras para liberar la vía; no se informó cierre total prolongado. Se recomienda precaución a usuarios del tramo Caborca–Y Griega y atender indicaciones de autoridades viales.